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شاهد.. بدء عودة الزوار الايرانيين من المنافذ الحدودية الـ6

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

بعبقِ الشهادةِ الحسينية تعطّرَتْ الحدود الايرانية العراقية، لترسمَ أجملَ لوحاتِ الوحدةِ والتآخي بينَ أبناءِ شعبَيْن كان وسيبقى مصيرُهم واحداً.

العالم – ايران

حركةُ عودةِ زوّارِ أربعينيةِ الإمامِ الحسينِ عليهِ السلام بدأتْ من خلالِ النقاطِ الحدودية. يعودونُ حاملينَ معهُم الشكرَ والإمتنانَ من ضيافةِ الشعبِ العراقي.

وقال احد زوار الاربعين: "كلُّ الشكرِ للشعبِ العراقي على ما قدَّمَهُ منْ حفاوةٍ واستقبالٍ وضيافة في طريقِ الإمامِ الحسينِ (عليه السلام)".

فيمل قالت احدى زوار الاربعين: "ما قدَّمَهُ الشعبُ العراقي شيءٌ كبيرٌ جداً يبذُلونَ كلَّ ما لديهِم دونَ مقابل لم نشعُرْ إلّا وأنّنا بينَ أهلِنا".

إذاً، هو حبُّ الحسينِ الذي رصَّ الصفوفَ بينَ أبناءِ شعبَيْنِ كانتْ وما تزالُ آمالُهُم واحدةً ومستقبلُهُم واحد

كما قال زائر اخر: "علاقتُنا مع الشعبِ العراقي ليستْ وليدةَ اليوم، إنّها متأصّلةٌ منذُ سنين.. وقد تمثَّلتْ هذه العلاقةُ في الكثيرِ من المواقف".

من جهتها قال زائرة: "لا يمكنُ لأحدٍ أنْ يُخرِّبَ علاقتَنا الوُدّيةَ مع الشعبِ العراقي المِضْياف.. مهمَا بثُّوا الشائعاتِ والفتن".

هذا ويُذْكَرُ أنّ اكثر من ثلاثةِ ملايينِ زائرٍ إيرانيٍ توجّهوا الى العراقِ للمشاركةِ في مراسمِ زيارةِ أربعينيةِ الإمام الحسين عليه السلام.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...

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