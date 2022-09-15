الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
١٠:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

السعودية تزيح روسيا وتصبح المورد الثاني للنفط الى الهند في أب/أغسطس

السعودية تزيح روسيا وتصبح المورد الثاني للنفط الى الهند في أب/أغسطس
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:٤٩ بتوقيت غرينتش

أظهرت بيانات من مصادر صناعية وتجارية أن السعودية جاءت في المركز الثاني لمورّدي النفط للهند في أغسطس آب، متجاوزة روسيا بهامش ضئيل، بينما احتفظ العراق بالمركز الأول.

العالم - السعودية

وحسب وكالة (رويترز)، ووفقا للبيانات، جرى شحن 863950 برميلا يوميا من الخام من السعودية إلى الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، بارتفاع 4.8% عن الشهر السابق، في حين تراجعت المشتريات من روسيا 2.4% إلى 855950 برميلا يوميا.

ورغم ارتفاع السعودية، انخفضت حصة النفط من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) إلى الهند إلى 59.8%، وهو أدنى مستوى في ما لا يقل عن 16 عاما مع خفض الهند الواردات من أفريقيا.

وأصبحت الهند ثاني أكبر مشتر للنفط الروسي بعد الصين بعدما خفض آخرون مشترياتهم إثر غزو موسكو لأوكرانيا في أواخر فبراير شباط.

ولم تنتقد نيودلهي علانية موسكو بسبب "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا.

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين غدا الجمعة على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، وهي منظمة أمنية إقليمية.

وتواصل واردات الهند الشهرية من النفط الروسي التراجع بعدما سجلت رقما قياسيا في حزيران/يونيو، إذ قلصت موسكو التخفيضات المعروضة على نفطها.

وفي أغسطس آب أيضا، ظلت الإمارات رابع أكبر مورّد نفطي للهند، بينما أزاحت قازاخستان الكويت لتصبح في المرتبة الخامسة.

روابط ذات صلة

فائض موازنة السعودية21 مليار دولار اثر ارتفاع أسعار النفط

السعوديون يرفعون أسعار النفط رغم تحذير التجار للمخاطر

"بلومبرغ": السعودية والعراق يزودان أوروبا بالنفط الخام بشكل يومي منذ بداية يوليو الجاري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ماذا تحقق للشعب الفلسطيني بعد 29 عاما من توقيع اتفاقية اوسلو؟

محكمة أوروبية تطلب من فرنسا إعادة النظر في إعادة عائلات الارهابيين من سوريا

رئيسي يلتقي بوتين على هامش قمة شانغهاي

المفتش العام للقوات المسلحة المغربية في ضيافة رئيس وزراء كيان الاحتلال

السعودية تزيح روسيا وتصبح المورد الثاني للنفط الى الهند في أب/أغسطس

الأسير نهار السعدي يدخل عامه الـ 20 في سجون الاحتلال