"فون دير لايين" وصلت الى كييف لإنضمام اوكرانيا للاتحاد الأوروبي

العالم - اوروبا

وكتبت فون دير لايين على "تويتر": "في كييف في زيارتي الثالثة منذ بدء [الحرب] الروسية"، موضحة أنها ستلتقي الرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء دينيس شميغال.

وأوضحت أن المحادثات ستتناول كيفية "التقريب بين اقتصاداتنا وشعوبنا، في وقت تتقدم أوكرانيا على طريق الدخول" إلى الاتحاد الأوروبي.

وصادق الأوروبيون، في يونيو/حزيران، على طلب الانضمام الذي قدمته أوكرانيا، طامحة إلى الالتحاق بالاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، وهو ما تعارضه موسكو التي باشرت هجوماً عسكرياً على هذا البلد في 24 فبراير/شباط.

وعلى إثر العملية الخاصة الروسية في اوكرانيا، فرض الغربيون سلسلة عقوبات شديدة على موسكو، وأرسلوا أسلحة إلى كييف، مقدّمين لها دعماً حاسماً، مكّنها في الأسابيع الأخيرة من استعادة مساحات شاسعة من القوات الروسية.

غير أن أوكرانيا تطالب أيضاً بدعم مالي في ظل انهيار اقتصادها بسبب الحرب، ومع ترقب فصل شتاء صعب في المناطق التي تشهد معارك.

وقدّر وزير المالية سيرغي مارتشنكو، في مايو/أيار، أن كييف بحاجة إلى خمسة مليارات دولار في الشهر، لتغطية العجز في ميزانيتها.

وشدّدت فون دير لايين، أمس الأربعاء، على ضرورة الإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا بسبب عمليتها في أوكرانيا، معتبرة أن وقت التهدئة لم يحن بعد.

وقالت، في خطابها عن حال الاتحاد الأوروبي، أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ "أريد أن يكون الأمر واضحاً: العقوبات ليست على وشك أن تُرفع. إنه وقت التصميم وليس وقت التهدئة".