كاميرا العالم تواكب استمرار توافد حشود الزوار لمرقد الإمام الحسين(ع)

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى الحركة العظيمة المشاهدة في مدينة كربلاء المقدسة منوهة الى وصول الزوار الى تلك المدينة على أعتاب أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث انه في كل لحظة تصل المواكب والهيئات المعزية الى بين الحرمين واصوات كل الرواديد واللاطمين تسمع في هذا المكان والمراسم هي استعدادا لاحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأوضحت مراسلتنا الى أنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار في هذا العام الى 22 مليون زائر مع كرم وضيافة العراقيين لزوار أربعينية الامام الحسين لا يقتصر على المأكل والمشرب والمبيت بل الخدمة متوفرة دائما سواء كانت أمنية أو غير أمنية.

ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.



وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

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