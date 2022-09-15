الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢
٠١:٠٩ GMT
فارسی
البث المباشر

بالفيديو..

كاميرا العالم تواكب استمرار توافد حشود الزوار لمرقد الإمام الحسين(ع)

الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

تحدثت فاطمة بويرة موفدة قناة العالم من طريق (النجف - كربلاء المقدسة) من مدينة كربلاء المقدسة ومن العتبة الحسينية حيث تعج مدينة كربلاء بالزوار وكل الطرق المؤيدية الى حرم الإمام الحسين عليه السلام فجرا أو في الظهيرة أو ليلا مزدحمة.

العالم - خاص بالعالم

ولفتت مراسلتنا الى الحركة العظيمة المشاهدة في مدينة كربلاء المقدسة منوهة الى وصول الزوار الى تلك المدينة على أعتاب أربعينية الإمام الحسين عليه السلام، حيث انه في كل لحظة تصل المواكب والهيئات المعزية الى بين الحرمين واصوات كل الرواديد واللاطمين تسمع في هذا المكان والمراسم هي استعدادا لاحياء مناسبة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وأوضحت مراسلتنا الى أنه من المتوقع أن يصل عدد الزوار في هذا العام الى 22 مليون زائر مع كرم وضيافة العراقيين لزوار أربعينية الامام الحسين لا يقتصر على المأكل والمشرب والمبيت بل الخدمة متوفرة دائما سواء كانت أمنية أو غير أمنية.

ويواصل ملايين الزوار من داخل العراق وخارجه تدفقهم على مدينة كربلاء المقدسة للمشاركة في إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام.

وقال محافظ المدينة نصيف الخطابي إن من المرجح أن يصل عدد الزوار الى نحو اثنين وعشرين مليونا، واضاف أن نحو ثلاثة ملايين زائر أجنبي دخلوا كربلاء المقدسة، مرجحا وصول هذا العدد إلى أكثر من ستة ملايين.

وأكد أن الزيارة تسير بانسيابية عالية، وقال إن الخطة الأمنية والخدمية للزيارة بدأت في وقت مبكر، وإن هناك تنسيقا بين جميع الأجهزة والمؤسسات لإنجاحها.

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

روابط ذات صلة

مراسل العالم: كرم العراق مع زوار الاربعين يمثل نموذجا للعالم

عودة 1.6 مليون زائر ايراني من العراق

تصفيات مجموعة العراق بكأس آسيا تقام على ملعب جابر الدولي بالكويت

الحشد الشعبي يطيح بـ 44 متهما من "الجماعات المنحرفة" في 7 محافظات العراق

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

النظام البحريني يحرم المحكوم عليه بالإعدام محمد رمضان من العلاج 

موريتانيا تجدد موقفها ازاء قضية الصحراء الغربية

اعتقال البحريني محمد عبد الجليل عبد الله وتعذيبه انتهاك صارخ لحقوق الانسان

لقاء تضامني مع سوريا بمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية

بالصور.. هكذا ودَّع الفلسطينيون الفتي الشهيد عدي صلاح

رئيسي: إيران مستعدة لتبادل خبراتها وإنجازاتها مع قرغيزيا