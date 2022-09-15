رئيسي: العلاقات مع دول الجوار ضمن أولوياتنا الاقتصادية والتجارية

العالم - إيران



وأكد الرئيس الإيرني اليوم الخميس خلال استقباله عدد من رجال الأعمال والنشطاء الاقتصاديين الإيرانيين في أوزبكستان على تسهيل التبادل المالي بين البلدين، وأضاف: على المصرف المركزي ومصرف التصدير أن يقوما بدراسة المشاكل التي تعترض تسهيل التبادل المالي ومعالجتها على وجه السرعة كي لا يواجه رجال الأعمال أي مشكلة في التبادل المالي.

واعتبر تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين إيران وأوزبكستان بنسبة أربعة أضعاف هدفا مشتركا بين طهران وطشقند، وأوضح: أكدنا خلال اللقاء مع رئيس أوزبكستان على تمتين العلاقات الثنائية.

وأضاف: إننا نتعامل مع العالم، لكن نولى اهتماما خاصا بدول الجوار، لأن هناك أواصر ثقافية واقتصادية تربط إيران بهذه الدول.

ولفت إلى أن توسيع خطوط السكك الحديدية يأتي ضمن جدول أعمال الحكومة لأنه يسهم في تسهيل عمل رجال الأعمال إلى حد كبير.

وقال إن الرئيس الأوزبكي لديه معرفة كاملا بشأن ما حققته إيران في مختلف المجالات الاقتصادية والعلمية، داعيا النشطاء الاقتصاديين ورجال الأعمال الإيرانيين المقيمين في أوزبكستان إلى استخدام إمكانيات إيران لتحقيق التقدم العلمي والاقتصادي خدمة لتعميق العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى اعتراف الولايات المتحدة الأميركية بفشل سياسة الضغط القصوى وصرح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمكنت من تحويل التهديدات إلى الفرص رغم فرض العقوبات الجائرة عليها.