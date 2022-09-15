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هنية: هناك جهات غربية حاولت ثني حماس عن القدوم لموسكو

هنية: هناك جهات غربية حاولت ثني حماس عن القدوم لموسكو
الخميس ١٥ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٠٥ بتوقيت غرينتش

قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" اسماعيل هنية إن هناك جهات غربية وأوروبية حاولت ثني الحركة عن القدوم إلى موسكو.

العالم ـ فلسطين

وفي لقاء مع قناة RT العربية، أكد هنية ارتياح الوفد الفلسطيني لنتائج زيارته إلى العاصمة الروسية. منوها إلى أنه تم التوصل إلى قرارات في عدد من القضايا الشرق أوسطية.

وأوضح هنية أن جهات في حركة "فتح" وجهات خارجية تقف عائقا أمام تطبيق المصالحة، مؤكدا على أن الجزائر تحاول جمع الفصائل قبل القمة العربية.

وعلى صعيد العلاقات مع الدول العربية، أكد على أن الجهود جارية لاستعادة العلاقات مع الأردن والسعودية، مشيرا إلى أن زيارة حماس للمغرب ولأي دولة مطبعة مع "إسرائيل" لا يعني التماهي مع مواقف الحكومات المطبعة.

وأشار خلال المقابلة إلى أن العلاقة ممتازة مع حركة الجهاد الإسلامي، ولن تنجح المحاولات لزرع الفتنة أو الفرقة بين الطرفين.

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