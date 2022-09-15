سفارة فلسطين في لبنان تحيي ذكرى مجزرة 'صبرا وشاتيلا' 

العالم - لبنان

والقى دبور كلمة اعتبر فيها ان تضامن لجنة كي لا ننسى المتواصل مع شعبنا يعطيه الامل في زمن عزّت فيه كلمة الحق في هذا العالم الذي لم يعترف حتى الان بمعاناة شعبنا، مشيراً الى سقوط الشهيد تلو الشهيد من ابناء شعبنا يومياً على ايدي الاحتلال الاسرائيلي في ظل صمت دولي مريب.

ووجه دبور التحية الى مؤسسي اللجنة ستيفانو كاريني وماوريتسيو موسولينو الحاضرين في وجدان الشعب الفلسطيني، مؤكداً ان ذكراهما ستبقى محفورة في ضمير الشعب الفلسطيني لما قدموه في خدمة شعبنا وقضيتنا العادلة.

واستذكر السفير دبور المجزرة ووقوف وزير الدفاع الاسرائيلي ارييل شارون على احدى المؤسسات التابعة للامم المتحدة واعطاءه الاوامر لمرتكبي المجزرة البدء بتنفيذ جريمة العصر بحق السكان الآمنين والعزل في بيوتهم.

واستنكر دبور صمت العالم والمجتمع الدولي اربعين عاماً وعدم التحقيق في جريمة من افظع جرائم العصر ومحاسبة "اسرائيل" على جريمتها في صبرا وشاتيلا"، مذكراً بأن اللجنة الاسرائيلية المسماة لجنة كاهانا حملت شارون وجيش الاحتلال المسؤولية المباشرة على ارتكابها.

واكد ان المجازر لن تثني شعبنا عن السير في طريق انجاز مشروعنا الوطني الذي سينتصر في نهاية المطاف"، داعياً الى "اعلاء الصوت عالياً في وجه هذا المحتل الغاصب من قبل كل المتضامنين واصحاب الضمائر الحية في العالم وان تكون الذكرى الاربعين مناسبة لفتح ملف هذه الجريمة لمحاسبة "اسرائيل" على ما قامت به من جرائم بحق شعبنا الفلسطيني.

وشدد على ضرورة تعميم فكرة مساءلة "اسرائيل" في كافة المحافل الدولية يكون عاملاً رادعاً لها في المضي في ارتكاب المزيد من ، مؤكداً على ان اعلاء الصوت في وجهها قد المجازر.

واشار الى عشرات المجازر التي ارتكبها كيان الاحتلال والعصابات الصهيونية بحق ابناء شعبنا من دير ياسين وقبية وكفر قاسم لإجبار شعبنا على ترك ارضه ومغادرة وطنه لكن شعبنا اثبت تمسكه بأرضه وتشبثه بوطنه فلسطين رغم استمرار عمليات القتل اليومية التي ترتكبها "اسرائيل" بحق الاطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين.

مجزرة صبرا وشاتيلا هي مجزرة نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت في 16 سبتمبر 1982واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد مجموعات اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي.

عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 750 و 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.