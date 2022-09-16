اعتقال 23 طالبًا في بيرزيت ضمن حملة اعتقالات واسعة في الضفة

العالم - فلسطين

وأشار المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت 23 طالبًا من جامعة بيرزيت، أثناء تخييمهم في منطقة الزرقا بين بلدتي بيت ريما وعابود شمال غرب رام الله.

ووفق المصادر؛ اندلعت مواجهات في قرية عابود خلال اقتحام قوات الاحتلال لها، حيث اشتعلت النيران في جيب عسكري بفعل إلقاء زجاجات حارقة تجاهه.

وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال الشيخ إبراهيم الهذالين ونجليه قاسم وعبد الرحمن خلال حملة دهم في قرى أم الخير والزويدين والديرات في مسافر يطا جنوبي الخليل.

وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال وليد ملايشة بعد اقتحام منزله في بلدة جبع.

وفي نابلس، اعتقل الاحتلال محسن دويكات عقب اقتحام منزله في بلدة بيتا، والمحرر خالد دراغمة من بلدة اللبن الشرقية.

وتشن قوات الاحتلال حملات دهم يومية في الضفة الغربية، يتخلل ذلك اعتقالات واعتداءات على المواطنين وممتلكاتهم.