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غسل الأنف مرتين يوميا يقلل من الأمراض المرتبطة بـ COVID

غسل الأنف مرتين يوميا يقلل من الأمراض المرتبطة بـ COVID
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٠٣ بتوقيت غرينتش

أفاد خبراء أن بدء التنظيف مرتين يوميا لتجويف الأنف بمحلول ملحي معتدل بعد فترة وجيزة من اختبار إيجابي لـ COVID-19 يمكن أن يقلل بشكل كبير من دخول المستشفى والوفاة.

العالم-الصحة

ويقول الخبراء إن التقنية التي يمكن استخدامها في المنزل عن طريق خلط نصف ملعقة صغيرة من الملح وصودا الخبز في كوب من الماء المغلي أو المقطر ثم وضعها في زجاجة شطف الجيوب الأنفية هي طريقة آمنة وفعالة وغير مكلفة لتقليل مخاطر المرض الشديد والوفاة من عدوى الفيروس التاجي التي يمكن أن يكون لها تأثير حيوي على الصحة العامة.

تقول طبيبة الطوارئ في كلية الطب في جورجيا بجامعة أوغوستا والمؤلفة المقابلة للدراسة في مجلة الأذن والأنف والحنجرة، إيمي باكستر :"ما نقوله في غرفة الطوارئ والجراحة هو الحل للتلوث هو التخفيف، من خلال إعطاء ترطيب إضافي للجيوب الأنفية، يجعلها تعمل بشكل أفضل".

وتضيف باكستر :"إذا كان لديك مادة ملوثة، فكلما قمت بإزالتها، تمكنت من التخلص من الأوساخ والفيروسات وأي شيء آخر بشكل أفضل ".

يقول كبير المؤلفين الدكتور ريتشارد شوارتز، رئيس قسم طب الطوارئ في إم سي جي: "وجدنا انخفاضا بمقدار 8.5 ضعفا في حالات الاستشفاء وعدم حدوث وفيات مقارنة بالضوابط، كلاهما نقاط نهاية مهمة للغاية."

وتعد الدراسة أكبر تجربة إكلينيكية مستقبلية من نوعها، وقد يستفيد معظم السكان الأكبر سنا والمعرضون لمخاطر عالية وكثير ممن يعانون من حالات سابقة مثل السمنة وارتفاع ضغط الدم، أكثر من الممارسة السهلة وغير المكلفة.

ووجد الباحثون أن أقل من 1.3٪ من 79 شخصا خضعوا للدراسة يبلغون من العمر 55 عاما فأكثر والذين التحقوا في غضون 24 ساعة من الاختبار الإيجابي لـ COVID-19 بين 24 سبتمبر و 21 ديسمبر 2020 ،لم يمت أحد."

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