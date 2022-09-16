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انطلاق أعمال قمة شنغهاي للتعاون بحضور زعماء الدول الثماني

انطلاق أعمال قمة شنغهاي للتعاون بحضور زعماء الدول الثماني
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

انطلقت صباح اليوم الجمعة في مدينة سمرقند الأوزبكستانية أعمال قمة زعماء دول منظمة "شنغهاي" للتعاون وهي أول قمة تجرى حضوريا منذ بداية وباء كورونا.

العالم - اسيا والباسفيك

وقبل انطلاق اجتماعات القمة التقط زعماء الدول الثماني (روسيا والصين والهند وباكستان وكازاخستان وطاجيكستان وأوزباكستان وقرغيزستان) صورة جماعية.

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وباقي زعماء دول منظمة شنغهاي إلى مدينة سمرقند أمس الخميس، وكان في استقبالهم رئيس أوزبكستان شوكت ميرضيائيف.

ومن المنتظر أن يتضمن جدول أعمال القمة مجموعة واسعة من القضايا، وستركز على وجه الخصوص، على آفاق وسبل تعميق التعاون في سياق التحولات العالمية الجارية في العالم، ومهام تكييف منظمة شنغهاي للتعاون مع الواقع الجيوسياسي الجديد، وتحديث أنشطة المنظمة مع التركيز على تحسين آليات التصدي للتحديات والتهديدات الأمنية، وتعزيز تنسيق السياسة الخارجية، وزيادة فعالية العمل المشترك في مجال الاقتصاد.

ويذكر أن أية الرئيس الايراني الله رئيسي وصل يوم الاربعاء على راس وفد رفيع المستوى، إلى أوزبكستان للمشاركة في قمة منظمة شنغهاي للتعاون والتي ستعقد في مدينة سمرقند، والتقى اية الله رئيسي اليوم بنظيره الصيني شين جين بينغ وعقدا جولة من المباحثات على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون، كما التقى امس الخميس مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، كما زار مسجد أهل بيت رسول الله (ص) في مدينة سمرقند.

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