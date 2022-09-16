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إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٣١ بتوقيت غرينتش

أصيب مواطنين يمنيين بجروح، اليوم الجمعة، بانفجار لغم من مخلفات العدوان الأمريكي السعودي في مديرية الغيل محافظة الجوف.

العالم-اليمن

وكان قد استشهد 16 شخصا وأصيب 37، في شهر أغسطس الفائت، جراء انفجار الألغام والقنابل العنقودية الذخائر التي خلفها تحالف العدوان الأمريكي السعودي في مختلف المحافظات.

وتنتشر القنابل العنقودية التي ألقاها طيران العدوان وكذلك الألغام والذخائر التي خلفها العدوان في المزارع والمراعي والمناطق السكنية وفي المنشآت المدنية ما يتسبب بارتفاع أعداد الضحايا.

يذكر أن تحالف العدوان يرفض إدخال معدات وأجهزة الكشف عن المتفجرات في ظل صمت الأمم المتحدة اليت تتحمل المسؤولية الكبرى عن استمرار وقوع ضحايا بسبب مخلفات العدوان من ألغام وقنابل عنقودية.

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إصابة شخصين بانفجار لغم من مخلفات العدوان في الجوف

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