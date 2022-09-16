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على هامش قمة منظمة شنغهاي..

الرئيس الإيراني يلتقي نظيره البيلاروسي

الرئيس الإيراني يلتقي نظيره البيلاروسي
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٢ بتوقيت غرينتش

التقى الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو اليوم الجمعة، على هامش قمة منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم - إيران

وتعقد القمة الثانية والعشرين للدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون، حاليا في مدينة سمرقند بأوزبكستان حيث اعلن فيها عضوية ايران الرسمية في هذه المنظمة.

وشارك رؤساء 15 دولة من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بمن فیهم الرئيس الايراني ايه الله ابراهيم رئيسي.

وهذه هي اول قمة مباشرة لقادة منظمة شنغهاي للتعاون منذ عام 2019 ونهاية رئاسة أوزبكستان لهذه المنظمة.

يذكر ان الرئيس الايراني آية الله السيد ابراهيم رئيسي وصل الى مدينة سمرقند الاوزبكية أول أمس الأربعاء على راس وفد رفيع المستوى للمشاركة في اجتماع قمة المنظمة، وكذلك للقيام بزيارة رسمية الى اوزبكستان.

وتم خلال اجتماع الامين العام لمنظمة شنغهاي للتعاون مع وزير الخارجية الايراني حسين امير عبداللهيان الأربعاء، التوقيع على مذكرة تعهدات او ترتيبات انضمام جمهورية ايران الاسلامية الى هذه المنظمة.

وبعد التوقيع على هذه الوثيقة ، صرح وزير الخارجية الايراني بأن جميع الوثائق المتعلقة بإكمال عملية عضوية جمهورية إيران الإسلامية في منظمة شنغهاي قد تمت الموافقة عليها مؤخرًا من قبل مجلس الوزراء وتم إرسالها إلى مجلس الشورى الإسلامي للدراسة والمضي بالإجراءات القانونية.

وتعتبر منظمة شنغهاي للتعاون منظمة اقليمية كبرى انشأت في عام 2001 بهدف اطلاق التعاون المتعدد الاوجه، الأمني والاقتصادي والثقافي، بمبادرة من قادة الصين وروسيا وكازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان واوزبكستان .

وانضمت لهذه المنظمة فيما بعد منغوليا في عام 2004 ، كما انضمت اليها ايران وباكستان والهند وافغانستان في عام 2005 بصفة مراقب، وانضمت اليها بيلاروسيا ايضا بصفة مراقب فيما بعد.

واصبحت الهند وباكستان عضوان دائميان في المنظمة في صيف عام 2016 فيما استمرت ايران ومنغوليا وافغانستان وبيلاروسيا في العضوية بصفة مراقب.

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