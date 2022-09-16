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خلال قمة منظمة شنغهاي للتعاون..

رئيسي: منظمة شنغهاي قادرة على الوقوف بوجه السياسات الاحادية الامريكية+ فيديو

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٩:١٩ بتوقيت غرينتش

اكد الرئيس الإيراني اية الله ابراهيم رئيسي حرص الجمهورية الاسلامية الايرانية على تعزيز التعاون مع دول المنطقة، مشددا على ان ايران ستكون دولة فعالة ونشطة في منظمة شنغهاي للتعاون.

العالم - ايران

وجاء ذلك خلال كلمتة له خلال انطلاق القمة الثانية والعشرين لمنظمة شنغهاي للتعاون لبحث تعزيز الروابط الاقتصادية والتعاون في مجال الأمن والاستقرار في مدينة سمرقند باوزبكستان.

واكد الرئيس الايراني أن أمريكا تحاول فرض مطالبها وسياساتها على الدول المستقلة، مشدد على أن منظمة شانغهاي قادرة على الوقوف بوجه السياسات الاحادية الامريكية.

وشدد اية الله رئيسي على أن التعاون مع دول منظمة شنغهاي من بين اولويات السياسية الخارجية الايرانية، مؤكدا بأن ايران ستكون دولة فعالة ونشطة في منظمة شانغهاي للتعاون.

ودعا الرئيس الايراني الى تسريع تطوير المشاريع اللوجستية من اجل التغلب على العقبات المالية.

وحول الأزمة في افغانستان، قال الرئيس الايراني بأن الولايات المتحدة لم تأخذ العبرة من فشلها في أفغانستان، مؤكدا أن حلا في أفغانستان سوى تشكيل حكومة تشمل كل الاطياف.

وشارك رؤساء 15 دولة من أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) بمن فیهم ألرئيس الايراني أية الله ابراهيم رئيسي في قمة سمرقند.

قمة منظمة شنغهاي للتعاون، هي أكبر منظمة إقليمية في العالم، بحضور قادة خمسة عشر دولة عضو؛ قمة يبدو أنها ستشكل بداية حقبة جديدة في أنشطة المنظمة.

حيث من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات هامة في ظل أوضاع إقليمية ودولية مضطربة، أوضاع قد تفرض على المنظمة أخذ دورها في مواجهة التحديات، عبر تعاون اقليمي شامل.

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