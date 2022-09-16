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احتجاجا على قتل الاحتلال لأطفال فلسطين في غزة....

'حماس' تشيد برفض الرئيس التشيلي قبول أوراق اعتماد سفير الاحتلال

'حماس' تشيد برفض الرئيس التشيلي قبول أوراق اعتماد سفير الاحتلال
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٧ بتوقيت غرينتش

أعرب الناطق باسم حركة المقاومة الاسلامية "حماس" جهاد طه عن تقدير الحركة لرفض رئيس دولة تشيلي غابرييل بوريش تسلّم أوراق اعتماد سفير الاحتلال الإسرائيلي احتجاجاً على قتل جيش الاحتلال للأطفال الفلسطينيين في غزة.

العالم- فلسطين

ودعا الناطق باسم الحركة تشيلي والدول كافة إلى قطع العلاقة مع الكيان المحتل انتصاراً لقضايا التحرّر والعدالة الإنسانية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

هذا ورفض الرئيس التشيلي، غابرييل بوريك، قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي الجديد، جيل أرتزيالي، بسبب "قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

ورفض بوريك لقاء السفير الإسرائيلي بعد استشهاد الفتى عدي طراد هشام صلاح (17 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية كفر دان غرب جنين، أمس الخميس.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه "كان من المقرر أن يقدم السفير الاسرائيلي أرتزيالي أوراق اعتماده إلى الرئيس التشيلي بوريك كإجراء شكلي، لكن الحكومة التشيلية أبلغته بإلغاء اللقاء بسبب قتل إسرائيل للأطفال في غزة".

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احتجاجا على قتل الاحتلال لأطفال فلسطين في غزة.... 'حماس' تشيد برفض الرئيس التشيلي قبول أوراق اعتماد سفير الاحتلال

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