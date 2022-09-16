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الجهاد الاسلامي: ذكرى مجزرة 'صبرا وشاتيلا' شاهد حي على الإرهاب الصهيوني

الجهاد الاسلامي: ذكرى مجزرة 'صبرا وشاتيلا' شاهد حي على الإرهاب الصهيوني
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٤٨ بتوقيت غرينتش

أكد الناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، اليوم الجمعة، أن "ذكرى مجزرة صبرا وشاتيلا هي شاهد حي على الإرهاب الصهيوني، وما لحق بالشعب الفلسطيني من قتل ودمار وتشريد بفعل ما ارتكبته حكومات الاحتلال المتعاقبة، وجيشها من مجازر ومحارق هي الأبشع في التاريخ الانساني كله".

العالم- فلسطين

وقال سلمي في تصريح له: "إن هذه الجرائم لن تسقط بالتقادم ، ومهما اندفع الحكام المطبعون وهرولوا نحو العدو الصهيوني فلن يحموه من العقاب والحساب".

وشدد على أن" مقاومة شعبنا ماضية نحو التحرير ، ولن توقفها أدوات البغي والعدوان الصهيوني".

يذكر أن مجزرة صبرا وشاتيلا هي مجزرة نفذت في مخيمي صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في بيروت في 16 سبتمبر 1982واستمرت لمدة ثلاثة أيام على يد مجموعات اللبنانية المتمثلة بحزب الكتائب اللبناني وجيش لبنان الجنوبي والجيش الإسرائيلي.

عدد القتلى في المذبحة لا يعرف بوضوح وتتراوح التقديرات بين 750 و 3500 قتيل من الرجال والأطفال والنساء والشيوخ المدنيين، أغلبيتهم من الفلسطينيين ولكن من بينهم لبنانيين أيضا.

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