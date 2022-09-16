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بابا الفاتيكان: الغرب يسير في طريق الخطأ خاصة في تعامله مع الصين وروسيا

بابا الفاتيكان: الغرب يسير في طريق الخطأ خاصة في تعامله مع الصين وروسيا
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١١:٥٨ بتوقيت غرينتش

قال البابا فرانسيس إن الغرب لا يمكن وصفه بأنه "مثال يحتذى به" لأنه سائر في الطريق الخطأ، بحسب وكالة الأنباء الكاثوليكية.

العالم - اوروبا

وأضاف البابا إن "الغرب ككل ليس حاليا مثالا نموذجيا.. لقد سلك الغرب الطريق الخطأ، على سبيل المثال، فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية".

وتابع البابا خلال مؤتمره الصحفي، يوم أمس،"أن الغرب أعظم مقبرة للبشرية، مشيرا إلى المشاكل الديموغرافية في أوروبا".

مضيفا:"أن بروكسل في ظل هذه الظروف تنتهج سياسة خاطئة بخصوص الهجرة".

وقال: "نحن بحاجة إلى أناس في إسبانيا وإيطاليا"، متسائلا: "لماذا لا ينتهج الغرب سياسة دمج المهاجرين؟".

كما أعرب عن رأيه بأن الغرب "ليس على أعلى مستوى" الآن، ولا يمكنه مساعدة الدول الأخرى.

تحذير من معاداة الصين

كما حذر البابا من "تصنيف" الصين في ثنائية ديمقراطية أو مناهضة للديمقراطية، "لأنها دولة معقدة بتنوعها"، وفق ما نقلته وكالة الأنياء الكاثوليكية.

وأضاف : "أكثر من التصنيف، أحاول دعم طريقة الحوار".

وفي حديثه عن الحوار مع روسيا ، قال البابا فرانسيس: "من الصعب دائمًا فهم الحوار مع دول مثل روسيا.. إنه أمر صعب، لكن لا ينبغي لنا أن نتجاهله، لإعطاء فرصة للحوار للجميع.. لأن هناك دائمًا احتمال أن تتغير الأشياء من خلال الحوار، وحتى تقديم وجهة نظر أخرى، ونقطة أخرى في الاعتبار".

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