استدعاء هيئة "العلمائي" للمحمة -2013

العالم - لن ننسى

وقد لقى هذا الاستدعاء ردود فعل علمائي وشعبية وبحرينية شاجبة لانه يندرج تحت عنوان الاضطهاد الديني لمكون اساس للشعب البحريني، ولان هذا الاستدعاء هو حلقة من الحلقات المتواصلة لاستهداف المجلس العلمائي.

وفي الـ23 سبتمبر عام 2013، أكد المجلس الاسلامي العلمائي أن استدعاء اعضاء هيئته المركزية للمثول امام المحكمة الادارية، ياتي ضمن حملة تحريضية طائفية على المجلس شنتها وسائل إعلام رسمية وادوات السلطة، قبل تحريك الدعوى قضائية وبعدها.

وقال الجملس في بيان أن استهدافه يترافق والتصعيد الأمني الذي تشهده البلاد عبر الضغط لترحيل الشيخ حسين النجاتي واعتقال المساعد السياسي للامين العام لجمعية الوفاق خليل المرزوق، ورفع وتيرة الانتهاكات في مجال حقوق الانسان.

وكانت المحكمة الادارية في البحرين، احضاريات لاعضاء الهيئة المركزية السبعة زكذلك للعضوين الاحتياطيين للهيئة، وذلك للمثول امام المحكمة في اول اكتوبر من العام 2013 على خلفية رفع وزارة العدل دعوى قضائية لحل المجلس وإغلاق مقره وتصفية أمواله.