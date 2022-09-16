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الجبهة الشعبية: حرب الاحتلال على الحركة الطلابية لن تطفئ جذوة المقاومة

الجبهة الشعبية: حرب الاحتلال على الحركة الطلابية لن تطفئ جذوة المقاومة
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٩ بتوقيت غرينتش

قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، إن" اعتقال الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، مجموعة من أعضاء القطب الطلابي الديمقراطي التقدمي بجامعة بيرزيت، يأتي في إطار الحرب المسعورة التي تشنها قواته على أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة بعد تصاعد العمل المقاوم".

العالم - فلسطين

وأضافت في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن "العدوان الصهيوني الشامل على الوجود الفلسطيني في الضفة، واستهدافه الواضح للحركة الطلابية؛ لن يطفئ جذوة المقاومة المشتعلة فيها، كما لن يستطيع أن يقتل إرادة الإصرار والعزيمة في نفوس هؤلاء الطلبة، الذين تعرضوا على الدوام لكل أشكال الملاحقة والاعتقال والتعذيب".

وأشارت الجبهة إلى أن" حملات الاقتحام والاعتقال المتواصلة للمدن والمخيمات الفلسطينية، والاستمرار بسياسة القتل خاصة بحق الأطفال، واستهداف مؤسسات العملي الأهلي، "جميعها تؤكد على طبيعة الاحتلال الإجرامية، وتخبطه وفشله في إيقاف الحالة الثورية المتصاعدة في الضفة".

وشددت على أن "عملية الجلمة البطولية تثبت مجددًا نجاعة العنف الثوري المسلح للرد على جرائم الاحتلال، كما تؤكد ضرورة أن تحسم أجهزة أمن السلطة خياراتها بالتصدي للعدوان والدفاع عن أبناء شعبنا، كما فعل الشهيدان البطلان عبدالرحمن وأحمد عابد".

واستشهد مقاومان فلسطينيان وقتل الأربعاء ضابط إسرائيلي، خلال اشتباك مسلح داخل معسكر وحاجز الجلمة شمال مدينة جنين، شمال الضفة الغربية.

وأكدت "الجبهة الشعبية" ضرورة "التكاتف الميداني والإسنادي" مع أهالي الضفة المحتلة، "في مواجهة الحرب المسعورة التي يتعرضون لها، تجسيدًا لخيار وحدة الأرض والفعل والشعب".

واعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الجمعة 23 طالباً من جامعة بيرزيت، أثناء تخييمهم في منطقة الزرقا بين بلدتي بيت ريما وعابود، شمال غرب رام الله (وسط الضفة).

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