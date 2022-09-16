ملف الترسيم البحري والمماطلة الإسرائيلية

العالم - استوديو بيروت

مطلب تقني بغلاف أمني تعديل النقطة B1 التي شكلت حلما، اسرائيليا منذ عام 1982 ومازال، تعديل يتطلب تدخلا دستوريا، ومسا بسيادة لبنان، حدوده الثابتة، مراوغة اسرائيلية أميركية، لقضم ما امكن من الحقوق البرية، والبحرية.

موقف لبناني موحد في الشكل وغامض بالمضمون، فماذا يجري في الكواليس وهل يبدو لبنان قاب قوسين من الاتفاق او المواجهة الملتهبة؟

في المقابل انهيار اقتصادي ومخاطر، أمنية كبرى في ظل عدم الاستقرار في المؤسسات الدستورية، وشبح الفراغ الذي يلوح في الافق، فهل يراهن الاسرائيلي على الشهرين المقبلين لإنهيار لبنان؟

ناقش برنامج "استوديو بيروت" في أحدث حلقاته هذه المواضيع وغيرها مع ضيف الحلقة:

المحلل السياسي وسيم بزي