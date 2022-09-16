العراق: الحرب السيبرانية جزء من عملنا وتعاون دولي للقضاء على بقايا 'داعش'

العالم - العراق

وحسب وكالة الأنباء العراقية (واع)، قال المتحدث الرسمي باسم الجهاز، صباح النعمان، إن "الجهاز مهمته الأساسية مكافحة الجريمة الإرهابية والجرائم الإرهابية المختلفة وليس العمل أو القتال الميداني فقط"، مبيناً أن "جزءاً من عمل الجهاز هو الحرب السيبرانية، وهي نوع من الجريمة الإرهابية فيما لو استغلتها التنظيمات الإرهابية ستؤثر على الأمن بشكل كبير".

وأضاف النعمان، أن "قدرات جهاز مكافحة الإرهاب ومهمته وفق استراتيجية الجهاز هي أن تأخذ مكافحة أسباب الإرهاب والوقاية منه ومكافحة كل أشكال الجريمة الإرهابية وليس فقط القتال الميداني لتنظيمات داعش وغيرها من التنظيمات الأخرى".

وأكد، أن "هناك تعاوناً دولياً للقضاء على الإرهاب"، مشيراً إلى أن "الجهاز يمتلك خبرات كبيرة جداً في مجال مكافحة الإرهاب، ويمتلك معلومات عن الإرهابيين العرب والأجانب الذين قتلوا في الموصل، واليوم الجهاز مرغوب من جميع الدول لتعزيز الخبرات والاستفادة من الخبرات والدروس التي حصل عليها".