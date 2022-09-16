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بالفيديو .. مراسل العالم يكشف تفاصيل اقتحام المصارف في لبنان

الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣٣ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل العالم في لبنان انه لا يمكن وصف ما يجري من احداث واقتحامات لعدد من المصارف اللبنانية بانها عمليات منسقة او مدبرة او مسبقة الاجراء لان وضع المودعين وصل لذروته من الحاجة نتيجة الوضع الاقتصادي .

العالم - خاص العالم

واضاف ان الاوضاع اصبحت تلح على كل مودع طالما ان هناك غياب لخطة حكومية واضحة لاعادة اموال المودعين او جدولتها على الاقل كانت تدفع بهؤلاء للحصول على ودائعهم ولو عن طريق القوة او التهديد بالسلاح

وتابع انه يمكن وصف ما حدث اليوم بانه يوم مواجهة حقيقي بين المودعين من جهة والمصارف من جهة ، وبدات من احد المصارف في مدينة الغازية جنوب لبنان لتمتد الى مدينة اشحيم وايضا العاصمة بيروت 7 مصارف كانت عرضة لدخول المودعين عن طريق القوة والتهديد للحصول على ودائعهم منهم من تمكن من الحصول على ودائعه باستعمال الاسلحة.

واشار الى ان مصرف بنك لبنان والمهجر لازال هناك مفاوضات مع احد المودعين لم يتمكن من الحصول على وديعته ويهدد بقتل نفسه اذا لم يحصل على جزء من هذه الوديعة.

هذا وشهدت مختلف مناطق لبنان اقتحام سبعة افرع للمصارف من قبل مودعين بعضهم مسلحون للحصول على أموالهم في ظل مواصلة المصارف حجز ودائعهم .

وبدأت سلسلة الاقتحامات للمصارف صباحا في مدينة الغازية جنوب البلاد وطالت مصارف أخرى في مناطق ومدن أخرى منها العاصمة بيروت وبحسب شهود عيان شهدت بعض الاقتحامات اطلاق نار واحتجاز رهائن.

الى ذلك اعلنت وكالة الأنباء اللبنانية عن اجتماع مجلس الأمن المركزي لمناقشة الإجراءات الأمنية في ضوء اقتحامات المصارف فيما اعلنت جمعية المصارف إقفال كافة البنوك في لبنان لمدة ثلاثة أيام بدءا من الاثنين المقبل.

المزيد بالفيديو المرفق..

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