بعد لابيد وهرتسوغ.. وزير خارجية الإمارات يلتقي نتنياهو

العالم-الامارات

وقال نتنياهو في تغريدة أرفقها بصورة على "تويتر" اليوم الجمعة: "سعدتُ بلقاء الشيخ عبد الله بن زايد، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم".

وأضاف: "نحتفل في هذه الأيام بمرور عامين على توقيع اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي غيّرت وجه الشرق الأوسط بأكمله".

وتابع نتنياهو: "يمنح السلام بين بلدينا أملاً كبيراً، ومن المثير دائماً رؤية الازدهار والتقدم اللذين جلبتهما هذه الاتفاقيات" حسب تعبيره.

ولم يذكر نتنياهو المكان الذي جرى فيه الاجتماع.

ووصل "بن زايد" إلى تل ابيب أمس الأربعاء، في مستهل زيارة غير محددة المدة، وقد زار في وقت سابق أمس متحف "ياد فاشيم".

وكان رئيس وزراء الاحتلال إسحاق هرتسوغ، زار العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في 30 كانون الثاني/يناير 2022، في رحلة على متن طائرة عبرت الأجواء السعودية قبل وصولها إلى الإمارات.

وسبق ذلك، دعوة ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الوزراء الاحتلال السابق، نفتالي بينيت، في 18 تشرين الأول/أكتوبر الماضي إلى زيارة الإمارات.

وفي 15 سبتمبر 2020، وقّعت كل من الإمارات والبحرين اتفاق تطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني بواشنطن برعاية أمريكية، وسط رفض شعبي واسع للخطوة، قبل أن يلحقهما المغرب والسودان، ليرتفع عدد الدول العربية المطبعة إلى 6 بعد مصر والأردن.