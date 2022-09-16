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الايراني علي رضا جهانبخش يتألق في الدوري الاوروبي

الايراني علي رضا جهانبخش يتألق في الدوري الاوروبي
الجمعة ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠١ بتوقيت غرينتش

سجل اللاعب الايراني لفريق فينورد الهولندي 3 اهداف، رفض الحكم أحدها، في مبارة حساسة مع فريق شتروم غراتس النمساوي في الدوري الاوروبي مساء الخميس، ليقدم عرضا رائعا ويتم اختياره كأفضل لاعب في المباراة.

العالم- ايران

وسجل جهانبخش اول هدف له ولفريقه في الدقيقة التاسعة من المبارة حيث حول تمريرة تلقاها في العمق الى هدف جميل من سجله من زواية قريبة.

وفي الدقيقة 20 من المباراة تعرض هذا اللاعب الدولي الايراني المتألق الى اصابة حيث اصطدم رأسه ورقبته بالأرض بعد قفزة لكرة رأسية لكنه نجا باعجوبة من هذه الاصابة البالغة وواصل اللعب .

ونجح لاعبي فينورد، هانكو ودنيلو باضافة هدفين آخرين لفريقهما ليصبح فوز فينورد مسجلا على شتروم غراتس في الشوط الاول من المباراة. في الدقيقة 41 تلقى جهانبخش كرة عالية رأسه ثم اودعه الشباك بتسديدة اصابت في طريقها احد لاعبي الخصم .

وبذلك انتهى الشوط الاول من المباراة بتقدم فينورد باربعة اهداف مقابل لاشيء ، وفي مستهل الشوط الثاني من المبارة نجح جهانبخش بتسجيل هدف ثالث لكن حكم المبارة طلب مراجعة مشاهدة حالة اصطدام وقع قبل تسجيل الهدف في منتصف الملعب عبر الفيديو ومن ثم قام بالغاء الهدف بسبب خطا ارتكب قبل تسجيل الهدف.

واستبدل مدرب فينورد في الدقيقة 63 اللاعب جهانبخش باللاعب "باتريك والمارك" الذي مرر الكرة بعد 3 دقائق لاحد زملائه ليسجل الهدف الخامس لفينورد.

ونجح فريق فينورد في تسجيل الهدف السادس ليسجل فوزا عريضا على شتروم غراتس في ليلة تألق النجم علي رضا جهانبخش.

وأختير جهانبخش في هذه المبارة كافضل لاعب لفريقه وذلك قبل التحاقه بركب المنتخب الايراني لكرة القدم خلال أيام.

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الايراني علي رضا جهانبخش يتألق في الدوري الاوروبي

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