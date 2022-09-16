الخزعلي يوجه رسالة الى العراقيين: محاولات اثارة الفتنة فشلت

العالم - العراق

وقال سماحته، اليوم الجمعة، في تغريدة تابعها موقع “العهد”، “ونحن نرى الملاييـن مـن الزائرين في هذه الزيـارة الاستثنائية المباركة، التي اختلفت عن سابقاتها كمـاً ونوعاً، والتـي مـع تزايدهـا تـزداد في كل عـام خيـرات وبـركات الإمام الحسين (عليـه الـسلام)، وتظهـر هـذه البركات جليـة في كل شيء”.

وأضاف سماحته “نقـول لزوار الإمام الحسين (عليه السلام) الذيـن جـاؤوا مـن كل أنحاء العالم، أهلا ومرحبـا بكـم في بلـد الإمام الحسين (عليه السلام)، فبيوتنـا هـي بيوتكم ومواكبنا في خدمتكم”، مخاطباً أصحاب المواكب الحسينية بالقول “جزاكم الله خيـر الجزاء، لقد رفعتم رؤوسنا وبيضتم وجوهنا”.

وتابع سماحة الشيخ الخزعلي بالقول “ويـا شـعب العراق الكريـم، جزاكـم اللـه خـيـراً جميعاً، فقـد خـدمـتـم زوار الإمام الحسين (عليـه السلام) مـن كل شعوب العالـم، ولذلـك فأنتـم الأشـرف والأكـرم، وأنتـم السـادة على كل العالـم، وهـذا كلـه في ميزان أعمالكـم، ويقيناً أنكـم قـد أدخلتـم الفـرح والسرور على قلـب صـاحـب الزمـان (عليه السلام)، فسيروا في طريقكـم، وأكملـوا خدمتكـم في كل عام، فخدمتكـم هـذه سـوف تعجـل في ظهـور مـولانـا صـاحـب العصـر والزمـان (عليه السلام)”.

وختم سماحة الشيخ الخزعلي تغريدته بالقول “ولا تهتمـوا للأبـواق النشـاز، فقـد فشـلت بحمــد اللـه كـل محـاولات إثارة الفتنة، وانتصر شعب.