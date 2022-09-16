آية الله رئيسي: نعتزم تنفيذ الاتفاقات المبرمة مع كازاخستان

العالم- ايران

والتقى آية الله رئيسي بنظيره الكازاخستاني "قاسم جومارت توكاييف" مساء الجمعة في اليوم الثالث من زيارته إلى أوزبكستان.



وأكد رئيسي أن إيران عازمة على تنفيذ الاتفاقات التي أبرمها البلدان خلال زيارة الرئيس الكازاخستاني إلى طهران، معربا عن أمله في أن تؤدي العلاقات الثنائية بين طهران ونور سلطان إلى اتفاقيات إقليمية ودولية.



من جانبه اعتبر الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في اللقاء زيارته إلى إيران مكللا بالنجاح، مؤكدا أهمية التعجيل في انشاء ممر كازاخستان -تركمانستان -إيران وتوحيد التعريفات الجمركية وتعريفات النقل بين البلدان الثلاثة.



وأشار توكاييف إلى توفیر تسهیلات في حركة تنقل رجال الأعمال الإيرانيين إلى كازاخستان، مشيرا إلى أنه ينبغي بذل الجهود لزيادة القدرات اللوجستية وقدرات النقل الحالية.

ونظرا لاستضافة عاصمة كازاخستان مدينة نورسلطان القمة السادسة لمؤتمر التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا (سيكا) في أواسط أكتوبر 2022 ، دعا توكاييف الله رئيسي إلى زيارة هذا البلد والحضور في القمة.