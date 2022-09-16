حرس حدود قرغيزستان: طاجيكستان استأنفت إطلاق النار بعد إعلان عن وقفه

العالم - آسيا والباسفيك

أعلنت دائرة ​الحدود القيرغيزية​، أنه "في انتهاك للاتفاقات التي تم التوصل إليها، فتح الجانب الطاجيكي النار مرة أخرى على مواقع حرس الحدود القيرغيزي في بلدتي كولوندو وزاني-زهر بمنطقة ليليك.

وفي منطقة باتكين، تم رصد استخدام راجمات الصواريخ من قبل الجانب الطاجيكي".

وأكدت في بيان، أن "الوضع على الحدود القرغيزية الطاجيكية لا يزال متوترا"، لافتةً إلى أن "لجنة الدولة للامن الوطني تتخذ جميع الإجراءات من أجل وقف كامل لإطلاق النار وتخفيف التصعيد".

يذكر أن الرئيس القيرغيزي سادير زاباروف والطاجيكي إيمومالي رحمون أجريا الجمعة محادثات في سمرقند على هامش قمة منظمة ​شنغهاي​ للتعاون، اتفقا خلالها على وقف إطلاق النار، وانسحاب القوات والمعدات من خط التماس.

وفقا للجانب القيرغيزي، في صباح اليوم بدأت ​طاجيكستان​ بقصف وحدات حرس الحدود القيرغيزية في مناطق "إيكي طاش"، "شير دوبو"، "كوم مزار"، "كولوندو"، "ماكسات"، "زاني زهر" و"أورتو بوز"، فضلا عن التجمعات السكنية في "سمرقنديك".

كما تعرض مركز محافظة باتكين ومطارها للقصف، ما أسفر عن مقتل شخص واحد، وإصابة 42 آخرين بجروح.