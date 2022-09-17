شاهد.. زيارة الاربعين رسالة عملية في مكارم الأخلاق

العالم - خاص بالعالم

واوضح الشيخ محمد نوري، في حديث لقناة العالم الإخبارية خلال التغطية الخاصة بزيارة الأربعين، أن أحد أهداف المسيرة المليونية في احياء ذكرى اربعينية الأمام الحسين عليه السلام، هو حب اهل البيت اللاشعوري الذي انبته الله في قلوب المؤمنين.

واعتبر الشيخ نوري، مسيرة اربعينية الامام الحسين عليه السلام الزاحفة من كل حدب وصوب نحو كربلاء المقدسة، بأنها استجابة ربانية لدعوة الله في حب آل بيت رسوله.

وقال الشيخ نوري، أن الله سبحانه وتعالى جعل حب الحسين عليه السلام في قلوب المومنين حتى يسيرون الاف الكيلومترات نحو كربلاء المقدسة لاحياء ذكرى اربعينيية امام الحسين عليه السلام، اكراما لما قدم الامام الحسين عليه السلام من تضحيات ودماء طاهرة من اجل احياء دين الله.

وأكد الشيخ نوري، أن زيارة الاربعين هي ترجمة للوحدة الامة الاسلامية حيث تذوب فيها كافة الفوارق المذهبية والدينية، بحيث يجتمع الكل تحت شعار حب الحسين يجمعنا، مشددا على ان حب آل البيت هو خلاص الامة مما تمر فيها من ازمات.

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