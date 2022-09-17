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العرادي : يوجد إجماع بين أطراف المعارضة في البحرين لمواجهة الانتخابات الزائفة 

العرادي : يوجد إجماع بين أطراف المعارضة في البحرين لمواجهة الانتخابات الزائفة 
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٣١ بتوقيت غرينتش

أكد مدير المكتب السياسي لائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في بيروت إبراهيم العرادي أنه يوجد إجماع عارم بين كل أطياف المعارضة في البحرين على مواجهة الانتخابات الزائفة، والتي ترى فيها حربًا للهوية يريد من خلالها النظام خداع المجتمع الدولي.

العالم-البحرين

وأضاف في حديث لقناة الميادين يوم الأربعاء 14 سبتمبر/ أيلول 2022 أن الوحدة باتت واضحة، والمعارضة البحرانية تصدر المواقف المنسجمة مع موقف الشعب، والمستندة إلى بيان آية الله الشيخ عيسى قاسم.

وشدد العرادي على أن ائتلاف 14 فبراير دعا إلى فك الارتباط مع كل مشاريع النظام الخليفي في البحرين، لافتًا إلى أن مقاطعة هذه الانتخابات الزائفة هي جزء من فك الارتباط، وأن المرشحين لها يدركون أن لا شعبية لهم.

ورأى مدير المكتب السياسي أن المعارضة الشعبية موجودة في كل مكان وفي كل منزل، والذي هو خط الممانعة الأول، إذ يعي المواطنون جيدًا خطورة هذه الانتخابات، متسائلًا: كيف تقام أساسًا هذه الانتخابات و90% من الشرعية الشعبية موجودون داخل السجون وفي المهجر؟ في إشارة منه إلى الرموز القادة.

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