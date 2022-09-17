إتجاه السعودية للتطبيع بدون الاعتراف وذكرى اعتقالات سبتمبر2017

العالم – المحميات

ويلقي برنامج" المحميات" الضوء على موضوع التطبيع السعودي مع العدو الصهيوني وجولة الحاخام اليهودي في السعودية وزيارة الصحفيين الصهاينة لهذا البلد واتجاه النظام السعودي الى التطبيع بدون أن يعترف.

كما ناقش البرنامج موضوع الذكرى الخامسة لاعتقالات سبتمبر في عام2017 في السعودية عندما اعتقل مجموعة من الناشطين والاصلاحيين السعوديين بدون أي مسوغ قانوني أو منطقي بقرار ملكي وانتشر هشتاغ "عصافير سبتمبر" ليتحدث عن المعتقلين وقصتهم.

ويسلط برنامج" المحميات" الضوء على مدينة نيوم المبتلاة بغض النظر عن انها مشروع خيال علمي وغير قابل للتحقق الا أنها ابتليت بادارتها فمرة يريدون المدينة مضادة لانبعاثات الكربون ومرة بدون سيارات.

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