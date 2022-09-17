الملايين يحيون مراسم اربعين الامام الحسين (ع) في كربلاء

العالم – العراق

وفي لوحة تعجز الكلمات عن وصفها ارتسم المشهد الحسيني حول ضريح سبط الرسول الاكرم صلى الله عليه وآله، ليؤدي الزوار مراسم الزيارة مرددين الاناشيد الدينية والمراثي الحسينية.

زوار جاؤوا من داخل العراق ومن ايران وستين دولة اخرى الى مرقد الامام الحسين عليه السلام في ذكرى اربعينيته ليجددوا الالتزام بنهجه ونهج آل البيت عليهم السلام.

ملحمة ايمانية قل نظيرها يحميها عشرات الالاف من قوات الامن العراقية التي استنفرت كل قواتها لتوفير الامن لزوار الحسين عليه السلام.

المزيد من التفاصيل بالفيديو المرفق...