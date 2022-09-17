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قصة"عصافير سبتمبر".. الذكرى الـ5 لاعتقالات سبتمبر 2017 في السعودية

السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

عرض برنامج"المحميات" الذي يبث على قناة العالم قصة الذكرى الـ5 لاعتقالات سبتمبر في عام 2017 بالسعودية عندما اعتقل مجموعة من الناشطين والاصلاحيين السعوديين بدون مسوغ قانوني بقرار ملكي وانتشر هشتاغ "عصافير سبتمبر" ليتحدث عن المعتقلين وقصتهم.

العالم - خاص بالعالم

التفاصيل في الفيديو المرفق ...

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