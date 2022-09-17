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مصادر: ترحيل زوجة ممثل حماس في الرياض وتوقعات بإطلاقه قريبا

مصادر: ترحيل زوجة ممثل حماس في الرياض وتوقعات بإطلاقه قريبا
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٣ بتوقيت غرينتش

قالت مصادر إخبارية، إن السلطات السعودية قامت بترحيل السيدة وجدان الشنطي، زوجة ممثل حركة "حماس" السابق، محمد الخضري، المعتقل منذ العام 2019.

العالم - فلسطين

ولفتت مصادر إلى أن الشنطي وصلت إلى العاصمة الأردنية عمّان، بانتظار زوجها الذي من المفترض أن يتم ترحيله إلى الأردن في غضون أيام.

بدوره، ذكر حساب "معتقلي الرأي"، أن السيدة الشنطي كانت قد احتجزت لمدة أسبوع في مركز ترحيل الشميسي بالرياض.

فيما ذكرت مصادر لـ"عربي21" أن السلطات السعودية لم تسمح للشنطي بأخذ أي مقتنيات لها.

وأوضحت أن الخضري الذي تجاوز الثمانين سنة، يعاني من وضع صحي صعب للغاية، وهو مصاب بالسرطان.

وتماطل السلطات السعودية بالإفراج عن الخضري منذ نحو خمسة أشهر، إذ انتهت محكوميته بالسجن 6 سنوات مع وقف تنفيذ نصف المدة، في نيسان/ أبريل الماضي.

واعتقل الخضري كممثل عن حركة "حماس"، برفقة العشرات من المقيمين الفلسطينيين والأردنيين في السعودية بما فيهم نجله هاني، بتهمة تقديم الدعم للمقاومة.

وبالإضافة إلى الخضري، فقد أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا الإرهاب في الرياض، أحكاما قاسية بسجن بعض المتهمين في ذات الملف، وصلت إلى نحو 20 سنة لعدد منهم.

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