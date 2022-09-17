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داعش يفرض مبالغ مالية على سكان في قرى وبلدات دير الزور

داعش يفرض مبالغ مالية على سكان في قرى وبلدات دير الزور
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٨ بتوقيت غرينتش

عادت خلايا من تنظيم داعش الإرهابي لفرض مبالغ مالية على فئة محددة من السكان في عدة قرى وبلدات بريف دير الزور الشرقي السوري تحت مسمى "الكلفة السلطانية".

العالم - سوریا

وأفادت مصادر محلية إن نحو 10 أشخاص في قرى وبلدات الجرذي، وسويدان جزيرة، ودرنج، والطيانة بريف دير الزور الشرقي تلقوا رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من أرقام وهمية تطالبهم بدفع أتاوات مالية.

وأوضح أن الأشخاص الذين وصلت إليهم الرسائل يعملون في مجال الحوالات المالية والذهب والأفران والنفط ومحلات بيع الجملة، إضافة إلى مربي الماشية في القرى المذكورة.

وطلب التنظيم من الأشخاص الذين وصلتهم الرسالة دفع مبالغ مالية مختلفة "لإعانة الفقراء والمحتاجين بالمنطقة"، إضافة إلى مساعدة عوائل التنظيم في مخيم الهول، وفق نص تلك الرسائل.

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