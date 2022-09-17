بالفيديو.. بوتين يتوعد بتصعيد الحرب في اوكرانيا

العالم – روسيا

وفي أول تعليق صريح له منذ إعلان كييف استعادة آلاف الكيلومترات المربعة من القوات الروسية في شرق البلاد، قال بوتين إن العملية الخاصة الروسية تمضي بوتيرة بطيئة، لكنها تتم بثبات، مؤكدا أن موسكو تستخدم جزءا فقط من جيشها.

وقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: " الجيش الروسي يسيطر خطوة بخطوة على المزيد والمزيد من الأراضي، لسنا مستعجلين على نهاية الحرب، القوات الروسية تنفذ ضربات تحذيرية قبل مدة وجيزة تركزت على بعض الأهداف الحساسة في أوكرانيا، لكن إذا تطور الوضع أكثر فسيكون ردّنا أكثر جدية. هدف روسيا الرئيسي هو تحرير إقليم دونباس، سلطات كييف رفضت الاستمرار في المفاوضات.

في المعسكر المقابل، قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إن الولايات المتحدة ستواصل التركيز على دعم أوكرانيا لضمان نجاحها في ساحة المعركة وعلى طاولة المفاوضات.

كما قال منسق الاتصالات في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي: "واشنطن ستستمر في تزويد أوكرانيا بقدرات دفاعية لتلبية احتياجاتها. الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي هو الوحيد الذي يستطيع تقييم نجاح العمليات أو فشلها".

وأعلن البيت الأبيض أنه وافق على منح أوكرانيا مساعدة عسكرية إضافية بقيمة ستمئة مليون دولار، وذلك رغم التحذيرات الروسية من تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى. وأفادت مصادر أميركية بأن واشنطن أجّلت تزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى لتجنب رد روسي خطير.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الأوكرانية العثور على مزيد من القبور الجماعية لنحو اربعمئة وخمسين شخصا قرب إيزيوم في مقاطعة خاركيف، التي استعادت أخيرا أجزاء كبيرة منها في هجومها المضاد. وسط تنديد غربي بما سموها جرائم الحرب الروسية.

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