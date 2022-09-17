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رواد فضاء 'شنتشو-14' الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة

رواد فضاء 'شنتشو-14' الصينية ينفذون أنشطة خارج المركبة
السبت ١٧ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٥:٥٧ بتوقيت غرينتش

نجح رائد الفضاء الصيني تساي شيوي تشه وزميله تشن دونغ في الخروج من الوحدة المعملية لمحطة الفضاء "ونتيان"، اليوم السبت، في إطار مهمة "شنتشو-14" الفضائية، لإجراء أنشطة خارج المركبة، وفقا لوكالة الفضاء المأهول الصينية.

العالم - منوعات

وفي الساعة 1:35 بعد الظهر (بتوقيت بكين)، فتح تساي باب حجرة معادلة الضغط للوحدة "ونتيان".

وبحلول الساعة 3:33 عصرا، تمكن هو وزميله تشن من الخروج من الوحدة، وفقا للوكالة.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يُجري فيها رواد فضاء مهمة "شنتشو-14" أنشطة خارج المركبة، والمرة الأولى بالنسبة لتساي. وبمساعدة الذراع الميكانيكية الصغيرة، سيجري الرائدان سلسلة من المهام خارج المركبة، بما في ذلك تركيب مقابض مساعدة خارج المركبة ومجموعة الضخ الممتدة لدوائر التحميل، حسب وكالة "شينخوا".

كما سيتحققان من القدرة على الإنقاذ خارج المركبة. وخلال الأنشطة، كانت زميلتهما ليو يانغ داخل الوحدة لدعمهما، وفقا للوكالة. أنهى تشن دونغ وليو يانغ أول أنشطة خارج المركبة لطاقم "شنتشو-14" وعادا إلى الحجرة "ونتيان" يوم 2 سبتمبر/ أيلول.

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