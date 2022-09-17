ماذا قال الرئيس الإيراني عن 'لقاء مع بايدن'؟

العالم - إیران

ويتوجه الرئيس الإيراني آية الله السيد إبراهيم رئيسي إلى نيويورك للمشاركة في القمة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وذكرت شبكة سي بي إس نيوز أن آية الله رئيسي أعلن في حوار مع هذه القناة الإخبارية أن لقاءا مع جو بايدن لن يحدث.

وبحسب هذا التقرير، قال آية الله رئيسي، رداً على سؤال حول إمكانية عقد لقاء وجهاً لوجه مع بايدن على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة: لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سينحدث فلا ارى جدوى لا من اللقاء ولا من التفاوض .

ردًا على سؤال حول رايه بالاختلاف بين إدارة ترامب وإدارة بايدن؟ قال رئيسي : الحكومة الجديدة في أمريكا تدعي أنها مختلفة عن إدارة ترامب، لكننا لم نشهد أي تغيير في الممارسة.

وفي وقت سابق ، في مقابلة مع قناة الجزيرة الإخبارية القطرية ، صرح الرئيس الإيراني أن القرار النهائي للتوصل إلى اتفاق نووي هو مسؤولية الولايات المتحدة ، وأكد: "نحن مصممون على الدفاع بحزم عن حقوق إيران وشعبها. . "

وأضاف آية الله رئيسي في المقابلة مساء الخميس: إن رفع الحظرعن إيران يجب أن يكون مصحوبا بالتوصل الى حل قضايا الضمانات ، و من أجل دفع المفاوضات النووية قدما يجب حل قضايا الضمانات.

وقال الرئيس الإيراني: قبل أن يطلب منا الغرب وقف الأنشطة النووية ، عليهم أن يطلبوا ذلك من الكيان الصهيوني الذي يمتلك أسلحة دمار شامل.