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كلمة السيد نصر الله.. وقراءة في المواقف

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٢:٥٩ بتوقيت غرينتش

ما أهمية المواقف التي أطلقها الأمين العام لحزب الله في أربعينية الإمام الحسين(ع)؟

العالم - مع الحدث

كيف تقرأ مقاربته للشأن اللبناني الداخلي والسوري والفلسطيني والمواجهة مع العدو؟

ماذا عن إشادته بمقاومة الضفة والبيان الصادر عن حماس حول تعزيز العلاقة مع سوريا؟

هل وصلت رسالته للإسرائيلي حول ترسيم الحدود وأن عين المقاومة وصواريخها على كاريش؟

هذه الاسئلة كانت محور نقاش أحدث حلقة من برنامج مع الحدث الذي يُبث علی شاشة قناة العالم الاخبارية.

وشارك في نقاش موضوع هذه الحلقة كل من الكاتب والباحث السياسي ميخائيل عوض، والناطق باسم حركة الجهاد الاسلامي طارق سلمي، والخبير الاستراتيجي وائل امام.

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