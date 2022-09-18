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كوبا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية

كوبا تدين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على سورية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

أدانت كوبا الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية مؤكدة تضامنها مع الحكومة والشعب السوري.

العالم - سوريا

وقال وزير الخارجية الكوبي برونو رودريغيز في تغريدة له على تويتر “نحن ندين بشدة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية” والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وتهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط وتعرضها للخطر .

وجدد رودريغيز التأكيد على دعم بلاده وتضامنها الكاملين مع الحكومة والشعب السوري.

وكان العدو الإسرائيلي قام فجر أمس السبت بعدوان جوي برشقات من الصواريخ من اتجاه شمال شرق بحيرة طبريا مستهدفاً مطار دمشق الدولي وبعض النقاط جنوب مدينة دمشق ما أدى إلى استشهاد خمسة عسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية.

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