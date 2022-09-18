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'التطبيع' ما بين المواقف الحكومية والمبادىء الشعبية

'التطبيع' ما بين المواقف الحكومية والمبادىء الشعبية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

انحدرت الدول المطبعة مع كيان الاحتلال إلى الحضيض بعد توسيع نطاق دائرة اتفاقية العار لتشمل الكثير من مناحي حياة شعوبها المنسلخة عنها.

العالم - انفوغرافيك

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