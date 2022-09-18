زلزال قوي يضرب شرق تايوان + فيديو

العالم - آسيا والباسفيك

أفاد مكتب الأرصاد الجوية في تايوان، اليوم الأحد، بأن زلزالا قوته 6.8 درجة هز الجزء الجنوبي الشرقي منخفض الكثافة السكانية من الجزيرة، لكن لم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وقدرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قوة الزلزال عند 7.2 درجة، وأصدر المركز الأميركي للتحذير من أمواج المد العاتية (تسونامي) تحذيرا في تايوان بعد الزلزال.

ويوم أمس السبت، قال مرصد المسح الجيولوجي الأميركي إن زلزالا بقوة 6,5 درجات وقع قبالة الساحل الشرقي لتايوان بدون تسجيل وقوع ضحايا أو أضرار. وأضاف أن الزلزال ضرب بعيد الساعة 9:30 مساء (13:30 ت غ) على بعد نحو 50 كيلومترا شمال مدينة تايتونغ الساحلية على عمق عشرة كيلومترات.

وذكرت وسائل الإعلام المحلية على الفور أنه لم يسجل وقوع إصابات أو أضرار جراء الزلزال.

وقدر مكتب الأرصاد الجوية التايواني إن شدته بلغت 6,4 درجة، وأنه ضرب على عمق 7,3 كيلومترات.

وكان مرصد المسح الجيولوجي الأميركي قد أعلن بداية أن شدة الزلزال بلغت 6,6 درجات قبل أن يراجعها.

ولا تصدر الجزيرة تحذيرات من حدوث تسونامي ما لم يكن الزلزال أقوى من 7 درجات.

ويمكن أن تكون بعض الزلازل التي تبلغ قوتها 6 درجات أو أكثر مميتة، لكن ذلك يعتمد على مكان وقوع الزلزال وعلى عمقه.

وقدّر المرصد الجيولوجي الأميركي أن هناك احتمالًا ضئيلًا لوقوع ضحايا السبت رغم توقع حدوث أضرار محليّة.

وتقع تايوان على "حزام النار" في المحيط الهادئ حيث تصطدم الصفائح التكتونية.