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شاهد.. مواطنو مدينة دوما يختارون ممثليهم للمجالس المحلية

شاهد.. مواطنو مدينة دوما يختارون ممثليهم للمجالس المحلية
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٠:٢٠ بتوقيت غرينتش

اختار المواطنون السوريون في مدينة دوما بريف دمشق اليوم الاحد، ممثليهم في المجالس المحلية.

العالم - سوريا

اليكم بعض التصاوير المنتخبة عن عملية الاقتراع في مدينة دوما:

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