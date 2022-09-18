رئيسي: الاعتراض على برنامجنا النووي السلمي ذريعة لمنع تقدم بلادنا

العالم- ايران

وقال رئيسي في تصريح صحفي ان الذين يزعمون زوراً بأنهم قلقون من أنشطة إيران النووية السلمية لماذا لا يحاولون إيقاف الكيان الصهيوني.

واضاف: رغم أن الحظر قد يسبب مشاكل لأي دولة لكن الجمهورية الإسلامية الايرانية اكدت بانه لم ولن يوقفها الحظر بأي شكل من الأشكال قائلا: في فيينا تابعنا قضية الغاء الحظر وأكدنا بأن أي اتفاق يجب أن يكون مصحوبا بضمان.

واعتبر الرئيس الايراني ان الضمانات التي أعلنها الغرب يجب ان تكون مطمئنة بالنسبة للجمهورية الإسلامية، قائلا: اعترفوا بأنهم انتهكوا الاتفاق لذا ومن أجل ضمان الاتفاق معهم بطريقة أو بأخرى عليهم تقديم ضمانات مطمئنة.

وسيغادر رئيس الجمهورية آية الله إبراهيم رئيسي طهران صباح غد الاثنين للمشاركة في الدورة الـ 77 للجمعية العامة للامم المتحدة والقاء كلمة فيها وفي سياق تأمين مصالح الشعب الايراني ومحاولة تحقيق "نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية".

وبالإضافة إلى خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، سيجتمع الرئيس رئيسي أيضًا مع عدد من رؤساء الدول المشاركة في هذا الاجتماع وسيعقد اجتماعات جانبية أخرى أيضًا.

وفي الأيام الأخيرة من الأسبوع الماضي، قام رئيس الجمهورية بزيارة إلى مدينة سمرقند بأوزبكستان استغرقت 3 ايام، للمشاركة في الاجتماع الثاني والعشرين لرؤساء الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون ، لمتابعة ارساء نظام دولي عادل من خلال التعددية الاقتصادية، وفي هذا الصدد ، التقى على هامش هذا الاجتماع 10 من رؤساء الدول الحاضرة في القمة ، بما في ذلك روسيا والصين والهند.

يتبع...