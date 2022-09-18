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إسبانيا ترسل ذخيرة من العيار الثقيل إلى أوكرانيا

إسبانيا ترسل ذخيرة من العيار الثقيل إلى أوكرانيا
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ١٢:١٤ بتوقيت غرينتش

أعلنت الهيئة العامة للأركان للقوات المسلحة الأوكرانية، أن إسبانيا أرسلت ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية.

العالم - اوروبا

وأعلنت الهيئة العامة للأركان في منشور على فيسبوك:"أرسلت مملكة إسبانيا خمس طائرات نقل تابعة للقوات المسلحة الإسبانية تحميل ذخيرة من العيار الثقيل لأنظمة المدفعية الأوكرانية".

وأضافت أن إسبانيا أرسلت أيضا شاحنة محملة بالإمدادات الطبية و 20 شاحنة مزودة بمعدات للقوات المسلحة إلى أوكرانيا.

في الوقت نفسه، أفاد مستشار وزير الداخلية الأوكراني أنطون جيراشينكو في قناته على تيليغرام أن "أوكرانيا تلقت ذخيرة للمدفعية من العيار الثقيل من إسبانيا".

في 10 سبتمبر، أفيد بأن الأسلحة الإسبانية قد بدأت بالفعل بالوصول إلى أوكرانيا.

الشحنة تم نقلها إلى بولندا بالطائرات جنبا إلى جنب مع 20 عربة مدرعة ناقلة للجند، وبطارية صواريخ أسبيد، وأطنان من قذائف المدفعية وغيرها من المواد.

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