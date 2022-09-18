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رفض منع التاشيرات للروس..

استراليا:"العقوبات ضد الحكومة الروسية وليس شعبها"

استراليا:
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٠٩ بتوقيت غرينتش

قال وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس، الأحد، إن بلاده لن تحظر تأشيرات السياح الروس، كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

العالم - اوروبا

وأوضح الوزير خلال مقابلة مع شبكة "آي بي سي" المحلية، أن "العقوبات تستهدف الحكومة الروسية وليس الشعب الروسي نفسه".

وفي رده على سؤال حول إمكانية حظر بلاده للتأشيرات على السياح الروس، قال مارليس: "لا نفكر حاليا في هذا الأمر".

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أقر الاتحاد الأوروبي التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 12 من الشهر نفسه.

ومنذ اندلاع الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت أستراليا عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، وفق الشبكة.

كما زودت أستراليا كييف بالمعدات الدفاعية والإمدادات الإنسانية، وحظرت بعض الصادرات إلى روسيا.

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