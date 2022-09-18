استراليا:"العقوبات ضد الحكومة الروسية وليس شعبها"

العالم - اوروبا

وأوضح الوزير خلال مقابلة مع شبكة "آي بي سي" المحلية، أن "العقوبات تستهدف الحكومة الروسية وليس الشعب الروسي نفسه".

وفي رده على سؤال حول إمكانية حظر بلاده للتأشيرات على السياح الروس، قال مارليس: "لا نفكر حاليا في هذا الأمر".

وفي 9 سبتمبر/أيلول الجاري، أقر الاتحاد الأوروبي التعليق الكامل لاتفاقية تسهيل التأشيرات مع روسيا، حيث دخل القرار حيز التنفيذ ابتداء من 12 من الشهر نفسه.

ومنذ اندلاع الصراع في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، فرضت أستراليا عقوبات على مئات الأفراد والكيانات الروسية، وفق الشبكة.

كما زودت أستراليا كييف بالمعدات الدفاعية والإمدادات الإنسانية، وحظرت بعض الصادرات إلى روسيا.