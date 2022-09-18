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استخبارات حرس الثورة تضبط 39 قطعة سلاح غرب البلاد

استخبارات حرس الثورة تضبط 39 قطعة سلاح غرب البلاد
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠١:٢٨ بتوقيت غرينتش

أعلن مدعي المحاكم العامة والثورية لمحافظة كرمانشاه غرب ايران بان استخبارات حرس الثورة الاسلامية ضبطت 39 مسدسا في مدينة قصرشيرين.

العالم- ايران

واشار شهرام كرمي في تصريح له اليوم الاحد إلى جهود الجهاز القضائي في مكافحة تهريب الأسلحة النارية في كرمانشاه، وقال: بالنظر إلى موقع كرمانشاه الحدودي، هناك المزيد من تهريب الأسلحة، وفي هذا الصدد، فإن نهج النظام القضائي هو مواجهة هذه هي القضية.

واضاف: "للأسف، أدى وصول الأسلحة النارية المهربة من حدود كرمانشاه إلى ارتفاع عدد عمليات إطلاق النار في مدينة كرمانشاه، الا أن معظم عمليات إطلاق النار تتم لإشاعة الرعب".

وقال: لذلك، عقدت منذ العام الماضي، عدة اجتماعات في الجهاز القضائي للمحافظة بحضور مأموري الضبط القضائي والمؤسسات ذات الصلة بالمحافظة من أجل تقليص عدد عمليات تهريب الأسلحة في المحافظة.

وتابع: بعقد هذه اللقاءات زاد عدد الأسلحة التي تم ضبطها في المحافظة ، وترتبط آخر عمليات الضبط بالأيام الأخيرة في مدينة قصرشيرين، ففي هذه العملية تمكنت استخبارات الحرس الثوري في المحافظة من ضبط 39 مسدسا من مهربي السلاح.

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