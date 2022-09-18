سلطات زابوروجيه تطرد مواطنين متهمين بالعمل مع المخابرات الأوكرانية

العالم - الأزمة الاوكرانية

وأصدرت سلطات زابوروجيه بيانا رسميا، جاء فيه: "جرى طرد 4 أشخاص من أراضي منطقة زابوروجيه كانوا يقومون بدعاية مؤيدة لأوكرانيا وأسهموا في تعطيل العملية التعليمية في مدارس مقاطعة ميليتوبول، وحاولوا منع عمل المواطنين مع هيئة الطيران المدني"، بحسب "سبوتنيك".

وأضاف البيان الرسمي أن "قوات الأمن الروسية سلمت 4 مواطنين إلى آخر نقطة تفتيش، وقرؤوا على كل منهم ما اتُّهِمَ به وأرسلوهم سيرا على الأقدام خارج الأراضي المحررة في المنطقة".

وأطلقت روسيا عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن هدف العملية هو "حماية السكان الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من نظام كييف لمدة 8 سنوات".