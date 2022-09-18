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محمود عباس يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة

محمود عباس يلقي خطابا في الأمم المتحدة الجمعة
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٣:٢٢ بتوقيت غرينتش

سافر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من إيرلندا في طريقه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

العالم - فلسطين

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، بأن أبو مازن قد وصل أمس السبت، إلى العاصمة الإيرلندية دبلن، حيث التقى خلالها بالرئيس الإيرلندي مايكل هيغنز، ورئيس الوزراء ميهول مارتن، ووزير خارجيته سيمون كوفين.

وأشارت إلى أنه من المفترض أن يلقي الرئيس الفلسطيني يوم الجمعة المقبل، الموافق الثالث والعشرين من شهر أيلول/ سبتمبر الجاري، خطابا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 77.

ولفتت إلى أن الرئيس الفلسطيني يرافقه وفد رفيع المستوى، يضم وزير الخارجية رياض المالكي، ومندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي.

وكان محمود عباس قد عبر، أمس السبت، عن تقديره لمواقف إيرلندا السياسية الداعمة لقضية بلاده، وجاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني بنظيره الإيرلندي مايكل هيغنز، في مطار دبلن الدولي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

ووجه عباس الشكر لهينغز على مواقف دبلن السياسية في الاتحاد الأوروبي وكذلك في المحافل الدولية، الداعمة للقضية الفلسطينية لاسيما موقفها في مجلس الأمن، مشيدا بالمساعدات التي تقدمها إيرلندا لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، وبالمنح التي تقدمها للطلاب الفلسطينيين في جامعاتها.

وعبر الرئيس الفلسطيني عن ترحيبه بأي مبادرة إيرلندية بهدف إعادة إحياء العملية السياسية.

ومنذ عام 2014 توقفت المفاوضات بين الفلسطينيين الإسرائيليين، عقب رفض سلطات الإحتلال وقف عملية البناء الاستيطاني في الضفة الغربية، وتراجعها عن مبدأ "حل الدولتين".

ويشار إلى أن أعمال الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، قد انطلقت في 13 سبتمبر الجاري، تحت شعار "الحلول من خلال التضامن والاستدامة والعلوم"، على أن تختتم أعمالها بجلسة عامة رفيعة المستوى في 26 من الشهر نفسه.

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