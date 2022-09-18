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بعد الرفض المذل..

"إسرائيل" تعتزم اعادة تقديم أوراق اعتماد سفيرها الى تشيلي

الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٢٧ بتوقيت غرينتش

اعلنت وزارة الخارجية التابعة لكيان الاحتلال الإسرائيلي، إن "سفير تل أبيب في تشيلي سيعيد تقديم أوراق اعتماده بعد رفضها"، معربة عن أملها في قبوله هذه المرة.

العالم - الاحتلال

وأوضحت الوزراة أن "وزارة الخارجية في تشيلي قررت قبول أوراق اعتماد السفير الإسرائيلي يوم 30 سبتمبر/ أيلول الجاري"، وذلك بعد مرور يومين على نشوب خلاف دبلوماسي بين البلدين.

وقالت وزارة الخارجية في تشيلي إن "التأجيل يجب أن يُفهم على أنه رد في إطار الحساسية السياسية الناتجة عن وفاة فتى فلسطيني يوم الخميس"، مضيفة أن قرار التأجيل كان استثنائيا"، حسب تعبيرهم.

وكان قد رفض رئيس تشيلي، جابرييل بوريك، وهو من أشد المنتقدين للكيان الصهيوني، قبول أوراق اعتماد سفير "اسرائيل" الجديد، جيل أرزيلي، وهو ما اعتبرته أوساط إسرائيلية انتهاكًا خطيرًا للبروتوكول الدبلوماسي.

ورفض بوريك لارتزيلي جاء بعد قيام الجيش الصهيوني بقتل فلسطيني يبلغ من العمر 17 عامًا خلال ما اعتبره الاحتلال اشتباكات مع مسلحين في الضفة الغربية.

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