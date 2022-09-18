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السفير الروسي : إيران ستصبح من أهم الوجهات السياحية لروسيا

السفير الروسي : إيران ستصبح من أهم الوجهات السياحية لروسيا
الأحد ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

أشار السفير الروسي في طهران إلى القرارات والإجراءات المتخذة لتعزيز العلاقات بين ايران وروسيا، وقال انه في مجال السياحة، قريباً لن يتطلب سفر المجموعات السياحية التي يتراوح عدد أفرادها بين 40 و 50 شخصًا بين الجانبين تأشيرات دخول.

العالم- ايران

واضاف السفير الروسي في طهران لوفان جاجاريان مساء اليوم الأحد خلال زيارة رئيس جمهورية تتارستان الروسية لمحافظة أذربيجان الشرقية ان ايران يمكن أن تصبح واحدة من أهم الوجهات للسياح الروس وأنا شخصياً سعيد للغاية لأنني لم أعد مضطرًا للسفر إلى أوروبا.

وقال : إن زيارة رستم مينيخانوف لأذربيجان الشرقية تجري عقب لقاء إبراهيم رئيسي وفلاديمير بوتين في سمرقند حيث أكد الرئيسان خلال اللقاء على تطوير العلاقات ومن اهم اوجه هذه العلاقات هي العلاقات بين محافظات الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهوريات ومحافظات روسيا.

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