المصارع الإيراني "رحمان عموزاد" يتقلد الذهبية ببطولة العالم

العالم- ايران

وتقلد عموزاد (20 عاما) الميدالية الذهبية في وزن 65 كغم بعد فوزه على الامريكي جان دیاکومیهالیس في النزال النهائي بنتيجة 13-8، ضمن منافسات بطولة العالم للمصارعة الحرة الجارية في العاصمة الصربية بلغراد.

وكان المصارع الإيراني کامران قاسم بور تقلد امس الاحد الميدالية الذهبية في وزن 92 كغم بعد فوزه على الامريكي جيدن كوكس في النهائي بنتيجة 2-0.

وفاز المصارعون الايرانيون : حسن یزداني، ومحمد نخودي، ورضا اطري بالميدالية الفضية في هذه المنافسات.

كما حصد امیرحسین زارع ویونس امامي الميدالية البرونزية.

وبذلك يرتفع رصيد ايران من الميداليات في بطولة العالم للمصارعة الحرة الى ست ميداليات بينها ذهبيتين اثنين وثلاثة فضيات وبرنزيتين .